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Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране

Елена Самойлова
В мире
Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Ирана. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главы государств встретятся в Тегеране 19 июля. Кроме того, запланированы встреча с иранским лидером Ибрахимом Раиси и трехсторонний саммит, цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне, 11 июля, Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса».

Кроме того, в Кремле сообщили, что Россия и Турция в скором времени проведут переговоры на высшем уровне. В преддверии намечаемой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Среди важных тем было обсуждение ситуации на Украине и координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

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