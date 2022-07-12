Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Ирана. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главы государств встретятся в Тегеране 19 июля. Кроме того, запланированы встреча с иранским лидером Ибрахимом Раиси и трехсторонний саммит, цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне, 11 июля, Путин и Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса».

Кроме того, в Кремле сообщили, что Россия и Турция в скором времени проведут переговоры на высшем уровне. В преддверии намечаемой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Среди важных тем было обсуждение ситуации на Украине и координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.