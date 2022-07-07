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Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Россия пока еще ничего не начинала «всерьез» на Украине. Об этом в четверг, 7 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
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