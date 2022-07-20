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Лавров: В переговорах с Украиной нет никакого смысла
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В нынешней ситуации в переговорах России и Украины нет никакого смысла. Такое заявление сделал в среду, 20 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.
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