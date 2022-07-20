Лавров заявил, что Украине не дадут вести переговоры с Россией

Фото: МИД РФ

Запад не позволит правительству Украины найти дипломатический выход из сложившейся ситуации. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 20 июля.

— У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что «достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться, — заявил Лавров.

По его словам, западные страны не только не стремятся решить конфликт мирным путем, но и, напротив, накачивают Украину оружием и заставляют Киев использовать его «все более рискованно», при этом удерживая местные власти от каких-либо конструктивных шагов, передает RT.

До этого Лавров заявил, что Запад, занимаясь поставкой вооружения Киеву, стремится столкнуть Россию с европейскими странами. При этом японский политолог Ивао Осаки подчеркнул, что Соединенные Штаты превратили Украину в западный оплот у российской границы и не оставили президенту РФ Владимиру Путину иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию.