Жанна Агузарова назвала отличительные качества москвичей

Фото: ТАСС/ Илья Питалев

Бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова перечислила качества, которые отличают жителей столицы.

— Москвичи в основном оптимистичные и веселые люди. По духу я, Жанна Агузарова, — музыкант и гражданин мира, но и, конечно же, москвичка — и морально, и официально, — отметила певица.

По словам артистки, сама она переехала в Москву в 80-х годах, чтобы поступить в университет. При этом столица сразу приняла будущую звезду.

В настоящее время певица живет «в пяти остановках на метро от Кремля». Наиболее любимыми районами она назвала район ГУМа, Красную и Пушкинскую площади, а также Рождественский бульвар и музыкальное училище на Пролетарке, где училась исполнительница, пишет «Москвич Mag».

Жанна Агузарова всегда отличалась экстравагантностью. Впервые за много лет она дала сольный концерт в московском «Главклубе» в прошлом феврале. Внешний вид Агузаровой впечатлил зрителей, у многих возникли вопросы к 59-летней певице. Фанаты не узнали исполнительницу, а пользователи Сети не поскупились на саркастичные комментарии. Кто-то посчитал, что Агузарова изменилась до неузнаваемости, а некоторые нашли сходство с 74-летней актрисой Татьяной Васильевой.