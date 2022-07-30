Национальный праздник Ысыах начался в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Главный национальный праздник народов Якутии Ысыах начался в Музее-заповеднике «Коломенское» после вынужденного перерыва, который был связан с пандемией коронавирусной инфекции.

— Сегодня мы имеем огромное счастье обняться, поговорить друг с другом. Мы ждали этот праздник три долгих года, — отметил на церемонии открытия праздника постпред Республики Саха (Якутия) при президенте России Андрей Федотов.

Он поблагодарил всех пришедших на мероприятие гостей и подчеркнул, что национальный праздник якутов «становится все больше интернациональным».

Глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков добавил, что Ысыах позволяет познакомиться с якутскими традициями и обычаями. Он также отметил значительное увеличение количества участников праздника.

Руководитель ведомства зачитал приветственное слово от мэра Москвы Сергея Собянина, в котором тот называет Ысыах олицетворением встречи лета и пробуждения природы.

— Традиции и обряды праздника наиболее полно рассказывают о богатствах и красоте уникальной якутской культуры, — процитировал Сучков главу города.

Собянин подчеркнул, что Ысыах, который уже долгие годы отмечается в столице, является ярким событием культурной жизни города, передает ТАСС.

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