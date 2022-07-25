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Россиянам расскажут о культуре 15 народов страны

Антон Махов
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Россиянам расскажут о культуре 15 народов страны
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Сервис «Яндекс. Путешествия» запустил проект «Туры в культуры». В рамках проекта можно узнать о национальных обычаях и колорите 15 народов России. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

Задумку реализовали совместно с экспертами «Арзамаса» и «Орнамики». Повествование происходит через тексты, музыку и графику.

В данный момент проект рассказывает о культуре аварцев, карелов и татар. Позже к ним добавятся калмыки, карелы, коми, нанайцы, ненцы, русские, удмурты, черкесы, чеченцы, чуваши, эвенки и якуты.

Недавно стало известно, что в музее-заповеднике «Коломенское» прошел национальный праздник Ысыах.

В свою очередь 21 июля в концертном зале «Измайлово» провели вторую репетицию хора «Московского долголетия», в котором участвуют 700 пенсионеров.

На репетиции царила самая настоящая творческая атмосфера. Организаторы и хористы серебряного возраста бурно обсуждали, каким будет их выступление на Дне города, поэтому была важна каждая деталь костюма, расстановка на сцене, момент выхода к зрителям и ухода.

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