Борт Нэнси Пелоси приземлился на Гавайях

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Правительственный самолет Соединенных Штатов, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar в субботу, 30 июля.

Однако на данном этапе неизвестно, посетит ли Пелоси Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая.

До этого борт ВВС США Boeing C-40С, на котором, по предварительным данным, находится Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс штата Мэриленд и взял курс на Тайвань.

Накануне стало известно, что Пелоси отправится с делегацией в Азию. Политик посетит Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур. Поездка на Тайвань указана как «предварительная».

В тот же день руководство Народно-освободительной армии КНР (НОАК) в аккаунте 80-й общевойсковой армии призвало солдат готовиться к военному конфликту. Представители армии позже уточнили, что публикация приурочена к 95-й годовщине создания НОАК.