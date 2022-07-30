Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Борт Нэнси Пелоси приземлился на Гавайях

Араз Салехов
В мире
Борт Нэнси Пелоси приземлился на Гавайях
Фото: picture alliance / Consolidated

Правительственный самолет Соединенных Штатов, на борту которого находится спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar в субботу, 30 июля.

Однако на данном этапе неизвестно, посетит ли Пелоси Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая.

До этого борт ВВС США Boeing C-40С, на котором, по предварительным данным, находится Пелоси, вылетел с авиабазы Эндрюс штата Мэриленд и взял курс на Тайвань.

Накануне стало известно, что Пелоси отправится с делегацией в Азию. Политик посетит Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур. Поездка на Тайвань указана как «предварительная».

В тот же день руководство Народно-освободительной армии КНР (НОАК) в аккаунте 80-й общевойсковой армии призвало солдат готовиться к военному конфликту. Представители армии позже уточнили, что публикация приурочена к 95-й годовщине создания НОАК.

США Китай Гавайские острова Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте