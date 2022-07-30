Эксперт Юденков оценил идею повысить социальный налоговый вычет до миллиона рублей

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Повышение социального налогового вычета со 120 тысяч до миллиона рублей в год поможет гражданам активнее вкладываться в свое здоровье и образование. При этом государственный бюджет сможет выдержать такую нагрузку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, любой налоговый вычет приводит к тому, что люди активнее начинают вкладываться в свое здоровье и образование.

— Увеличение налоговых вычетов — стимулирование к тому, чтобы люди развивали накопительную часть своих расходов. Можно все потратить на текущие расходы, а можно капитально: здоровье, образование детей и т. д. Все, что направлено на капитальные расходы наших граждан, для государства хорошо. Расширяя список, мы стимулируем граждан вкладываться в свое будущее, в свое развитие, — подчеркнул эксперт.

Как отметил собеседник «ВМ», сейчас получить социальный вычет 13 процентов можно со 120 тысяч рублей ежегодно — сумма вычета составит 15 600 рублей. При этом, даже если человек заплатил налогов на несколько миллионов, он все равно не сможет получить вычет с большей суммы, чем 120 тысяч. Эту цифру можно было бы увеличить и до 180, и до 240 тысяч, и даже до миллиона рублей, уверен Юденков. В последнем случае человек сможет вернуть до 130 тысяч рублей ежегодно.

Поднимая максимальный размер социального вычета, государство только выиграет, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Мы тем самым не социальный вычет увеличим, а расширим базу неуплаты подоходного налога гражданина, который осуществил вложение в себя, в свое здоровье и образование. Он же приумножил богатство нации. Если он предоставляет справку, с него не будет браться подоходный налог. Да, в бюджет что-то не пойдет, но при этом в бюджете что-то прибудет — гражданин же потратил эти деньги, просто не платит подоходный налог с того, что потратил на развитие государства. Тут нет выплат из бюджета и нет недоплаты, — заключил специалист.

В России предложили повысить предельную сумму социального налогового вычета до одного миллиона рублей. Об этом в субботу, 30 июля, сообщил управляющий директор сервиса «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов.

— Эксперты полагают, что его можно поднять до одного миллиона рублей или хотя бы до 400 тысяч рублей, — отметил он.