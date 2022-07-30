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В Германии предрекли катастрофу из-за антироссийского курса

Анастасия Колоскова
В мире
В Германии предрекли катастрофу из-за антироссийского курса
Фото: Pixabay

Антироссийские энергетические санкции в итоге отразятся на слабозащищенных слоях населения Германии и станут причиной сильного социального протеста. Такое заявление членов левой немецкой партии Die Linke Александра Кинга и Константина Брауна опубликовало издание der Freitag.

Политики назвали «полный нефтяной бойкот против России с одновременной угрозой дефицита газа» «кошмарным сценарием», к которому движется страна.

Авторы отмечают, что Запад совершил ошибку, введя санкции на сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, в которой сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».

По мнению авторов материала, от таких решений пострадает население с низкими и средними доходами, включая высококвалифицированных работников, так как целые отрасли промышленности могут остановиться.

— Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно, — заключили политики.

Они привели в пример недавний опрос, который показал, что 44 процента респондентов желают присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни, передает РИА Новости.

Британская газета The Guardian 30 июля написала, что экономическая война, объявленная западными странами против России, лишь укрепила позиции президента РФ Владимира Путина и сделала его сильнее.

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