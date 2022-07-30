Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на Северо-Восточной хорде восстановили после ДТП с грузовиком

Анастасия Колоскова
Происшествия
Движение на Северо-Восточной хорде восстановили после ДТП с грузовиком
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение транспорта на Северо-Восточной хорде восстановили после ДПТ, в результате которого грузовик опрокинулся на проезжую часть. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Столкновение легкового автомобиля и грузовика случилось в районе дома 1, строение 1 по Белокаменному шоссе на Северо-Восточной хорде на территории района Богородское на востоке Москвы. В результате удара грузовая машина опрокинулась на проезжую часть. На место аварии прибыли оперативные городские службы. В связи с произошедшим движение транспорта в районе ДТП осуществлялось по одной полосе из трех.

Накануне две машины столкнулись на внутренней стороне Садового кольца, в результате чего одна из них вылетела на тротуар. Инцидент произошел в районе дома 54/2с1 по улице Арбат.

Кроме того, 28 июля ДТП произошло на юго-западе столицы в районе владения 1б на улице Островитянова. Там водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии пострадали три человека, двое из них — дети.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) ДТП Район Богородское
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте