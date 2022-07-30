Пожар произошел в ресторане на юге Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Генерала Белова, 23А Карта всех событий

Пожар охватил ресторан в Южном административном округе Москвы (ЮАО). Об этом в субботу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, в заведении, расположенном по адресу улица генерала Белова, дом 23а, произошло открытое горение кровли. По предварительным данным, во время происшествия людей внутри здания не было.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

22 июля произошел пожар в известном ресторане режиссера Резо Гигинеишвили в столичном районе Пресненский. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного дома по адресу Ермолаевский переулок, дом 7. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован сотрудниками пожарной службы. По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в результате возгорания никто не пострадал. Позже в Сети появились фото с пожара из ресторана на Патриарших прудах.