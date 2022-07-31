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Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из РФ около 5 лет

Юлия Курганова
В мире
Премьер Саксонии заявил, что ФРГ не сможет отказаться от газа из РФ около 5 лет
Фото: unsplash

Германия не сможет отказаться от российского газа в течение пяти лет. Об этом сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он отметил, что немецкому правительству необходимо принять эту «горькую правду».

— Мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля, — высказал свою точку зрения Кречмер.

Премьер-министр отметил, что граждане Германии еще не осознают последствий повышения цен на газ. Он добавил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».

— Вся наша экономическая система находится под угрозой краха, — предупредил Кречмер в беседе с газетой Zeit.

Он заключил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».

В Германии предрекли катастрофу из-за антироссийского курса. Энергетические санкции против Москвы в итоге отразятся на слабозащищенных слоях населения Германии и станут причиной сильного социального протеста. Такое заявление членов левой немецкой партии Die Linke Александра Кинга и Константина Брауна опубликовало издание der Freitag.

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