Время работы Московского зоопарка сократили на час

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Из-за сокращения светового дня Московский зоопарк на один час сократит время работы. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе зоопарка.

— С 1 августа зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 7:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00, — уточнили в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что сейчас большую активность проявляют приматы. Они с большим удовольствием гуляют по летним вольерам, чувствуя себя на московской жаре вполне комфортно.

Практически в любое время в зоопарке можно увидеть панд. Однако для экономии энергии мишки могут дремать и посреди дня. Также каждый день по своему вольеру гуляет манул Тимофей. Он любит расположиться на полочке вдали от посетителей и лениво за всеми наблюдать, говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Фото: Telegram / Московский зоопарк

Кроме того, 31 июля в Московском зоопарке пройдет день рождения панд Жуи и Диндин. Начало программы обозначено на 12:30 на «Круге катания». В частности, там состоится шоу китайских барабанов и танец льва. В 13:00 гости зоосада увидят захватывающий танец драконов.

Недавно сотрудники зоопарка поздравили тигра Степана с Международным днем тигра. В качестве подарка сотрудники зоосада выбрали свежее мясо и новые игрушки.