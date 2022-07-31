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Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде в городе в воскресенье

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде в городе в воскресенье
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В последний день июля Москву ожидает жара до плюс 26 градусов. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла. В Подмосковье температура может достигать 27 градусов. Также в столице ожидается переменная облачность без осадков. Ветер — слабый. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что тридцатиградусная жара вернется в город к первым выходным августа. По его словам, дождевые тучи обойдут столицу стороной.

Все циклоны, ложбины и фронтальные разделы будут тормозить на западе или на юге от Москвы. Дожди могут зацепить Серпухов, но дальше не пойдут.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что аномально жаркая погода 2010 года может повториться в Москве в ближайшие десять лет. По его словам, аномальная жара настигла не только Россию, но и ряд европейских стран.

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