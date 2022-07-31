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Российские военные получат комплексы «Циркон» в ближайшие месяцы

Лейла Алиева
В мире
Российские военные получат комплексы «Циркон» в ближайшие месяцы
Фото: Минобороны РФ

В ближайшее время начнутся поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы, — отметил он.

По словам президента, первым использует «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков», а район несения службы такого корабля выберут исходя из интересов обеспечения безопасности страны, передает РИА Новости.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, главным достоинством «Циркона» является то, что он помещается в пусковой стакан торпедного аппарата. Кроме того, это универсальная ракета, которую можно поставить на вооружение как кораблей, так и подводных лодок.

Также в России разрабатывается гиперзвуковая ракета «Змеевик», которая предназначена в первую очередь для поражения авианосцев противника.

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