Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота в воскресенье, 31 июля.

— Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленном флоте, — отметил он.

Также президент выразил благодарность действующим матросам и офицерам за их мужество, отвагу и преданность Родине, передает РИА Новости.

Главный военно-морской парад России стартовал в Санкт-Петербурге, а возглавляет его 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», который воссоздали по чертежам и моделям XVIII века на исторической верфи города.

В этом году на мероприятии участвует более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих. Также в рамках Главного военно-морского парада Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота РФ.