Два крупных звездопада увидят россияне в августе

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В последний месяц лета жители России увидят два крупных звездопада.

Самый яркий — звездопад Персеиды в созвездии Персея. Он состоится с 17 июля по 24 августа, а его кульминация произойдет 12 августа в 23:00, когда выпадет максимальное количество метеоров — до 110 в час. Такое бывает только раз в году, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта — Туттля.

Второй звездопад случится с 3 по 25 августа, его можно будет увидеть 18 августа только в Северном полушарии. Ожидается до трех метеоров в час.

Специалисты советуют отъехать от города на 30–40 километров и выбрать для обзора открытую местность. При этом чем дальше от населенных пунктов, тем больше можно увидеть количество звезд и насладиться зрелищем. Причем космические приборы не понадобятся — небесные тела и так будут как на ладони, пишет Пятый канал.

До этого стало известно, что планета Земля совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного и тем самым установила новый рекорд. Однако ученые не смогли установить, что повлияло на ускорение вращения Земли.