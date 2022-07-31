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Автомобиль загорелся на Симферопольском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль загорелся на Симферопольском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Машина загорелась на Симферопольском шоссе в сторону Щербинки. Об этом стало известно в воскресенье, 31 июля.

Уточняется, что автомобилисты попытались потушить огонь самостоятельно, передает РИА Новости.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как несколько человек пытаются погасить охваченную пламенем машину.

Видео: Telegram / РИА Новости

В субботу, 30 июля, пожар произошел в ресторане на юге Москвы. В заведении, расположенном по адресу улица Генерала Белова, дом 23а, произошло открытое горение кровли. По предварительным данным, во время происшествия людей внутри здания не было.

26 июля произошел пожар в ангаре на территории ТиНАО. В 17:54 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Однако уже через полчаса его полностью ликвидировали.

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