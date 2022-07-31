Четыре новых памятника установили в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Косыгина, 4 Карта всех событий

В столице открыли памятник нобелевскому лауреату, разведчику, народным ополченцам и детскому писателю. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 31 июля.

— С начала 2022 года в столице уже установили четыре новых памятника и 13 мемориальных досок. До конца года появится еще пять монументов и 11 мемориальных досок, — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Так, в начале апреля на улице Косыгина, дом 4, был открыт монумент академику Николаю Семенову, выдающемуся советскому ученому, дважды Герою Социалистического труда, лауреату Нобелевской премии по химии, одному из основоположников химической физики.

На пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова в мае установили памятник четырем дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования времен Великой Отечественной войны. А в ТиНАО на территории школы № 2070 в конце того же месяца открыли памятник полковнику Геворку Вартаняну, советскому разведчику, сотруднику Первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза.

Кроме того, в День защиты детей, 1 июня, был открыт памятник поэту, переводчику, драматургу и литературному критику Самуилу Маршаку. Его можно увидеть на Лялиной площади — драматург долгое время жил в доме неподалеку, где написал сказку «Двенадцать месяцев», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты начали масштабные работы по сохранению монумента «Покорителям космоса» возле станции метро «ВДНХ», который является объектом культурного наследия федерального значения и расположен на аллее Героев Космоса.