«Виновные понесут наказание»: ответит ли Россия на инцидент с беспилотником в Севастополе

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Инцидент с беспилотником в Крыму будет тщательно расследован ФСБ, виновники атаки понесут наказание. Однако какого-то массированного ответного удара не будет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что атаковавший беспилотник прилетел не с украинской стороны.

— Будем чуть точнее: это не украинский беспилотник, это чей-то беспилотник каких-то бандитов, негодяев. Он прилетел не с Украины, а из Крыма и того же Севастополя. Это самодельный беспилотник, это какие-то подлецы, которые решили испортить праздник черноморцам. Они добились этой цели, — отметил Литовкин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Россия не будет отвечать на эту атаку местью. По его словам, специальная военная операция преследует совершенно другую цель: обезопасить ЛНР, ДНР и всю Украину от нацистов. Эта работа долгая и трудная, но она будет завершена, заметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что виновники произошедшего будут найдены и понесут наказание.

— Мы будем просто расследовать этот инцидент. Буквально на него будет отвечать ФСБ, которая выявит, кто это сделал. Негодяи будут привлечены к суду. Всенародных масштабов тут ждать не стоит, — резюмировал эксперт.

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье, 31 июля.

— Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, — заявил он.

В результате атаки получили ранения пять человек, им уже оказана медицинская помощь. Погибших при атаке нет, подчеркнул губернатор.