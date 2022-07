Названы пять подрывающих здоровье повседневных привычек

Фото: Pexels

Врачи назвали пять повседневных привычек, которые подрывают здоровье.

Отмечается, что огромный ущерб здоровью наносят хронический недосып и частое употребление алкоголя. Злоупотребление спиртными напитками увеличивает риск инсульта, а также оказывает негативное влияние на печень, что повлечет за собой цирроз.

Как отмечает специалист по нарушениям сна Мэтью Уокер, хронический недостаток сна может сказываться как на физическом, так и на психическом самочувствии. Из-за недосыпа человек может чувствовать постоянную усталость и депрессию.

— На многих аспектах здоровья сказывается лишний вес. Особенно опасен жир на животе. Висцеральный жир повышает риск болезней сердца, диабета, проблем с печенью и некоторых видов рака, — подчеркнул врач Эдвард Ласковски.

Также опасен для самочувствия сидячий образ жизни, который провоцирует повышение холестерина и уровня сахара в крови, гипертонию, пишет сайт Eat This, Not That!

По данным исследования Университета Сяньяна, у любителей поспать днем риск развития гипертонии выше на 12 процентов по сравнению с теми, кто днем никогда не спал. Кроме того, у тех, кто спит днем, повышена вероятность инсульта на 24 процента.