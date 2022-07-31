Синоптик Шувалов предупредил о холодных ночах в Москве в начале августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В начале августа москвичей ждет тридцатиградусная жара, однако ночи при этом будут холодными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Нас ждет достаточно существенная разница между ночной и дневной температурами: порядка 10–15 градусов. Будет контрастная погода: с утра — прохладно, а потом солнце возьмет свое, — отметил он.

По словам специалиста, июль в этом году был на один градус теплее нормы, а количество осадков также не было высоким. В последнем месяце лета погода будет теплее августовской нормы.

Кроме того, в Москве ожидается возврат к сильной жаре — подробнее об этом в материале «Вечерней Москвы».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температурный фон в последний день июля будет идеально соответствовать климатической норме.

До этого Шувалов отметил, что аномально жаркая погода 2010 года может повториться в Москве в ближайшие десять лет. По его словам, аномальная жара настигла не только Россию, но и ряд европейских стран.