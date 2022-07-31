Daily Express: Антироссийские санкции приведут Европу к самоубийству

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Западные санкции, направленные против России, станут причиной «самоубийства» Евросоюза. Такое мнение в воскресенье, 31 июля, высказало британское издание Daily Express.

Как отметили в публикации, санкционная война, которую начала Европа, приведет ее к крупнейшему финансовому кризису. По словам главы движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, сильно пострадают страны, зависящие от поставок российского газа. В частности, пострадает и Франция.

В настоящее время Европа приобретает энергоносители с наценкой через Саудовскую Аравию и Индию.

— Это довольно лицемерно. Мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, — подчеркнул Галлуа.

Галлуа считает, что западные санкции больше вредят самому Евросоюзу, так как государства еврозоны столкнулись с очевидной рецессией, пишет «Прайм».

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС. По ее словам, в странах должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа.