Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт Кремля в воскресенье, 31 июля.

В соборе президент побывал после того, как подписал указ об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Главный военно-морской парад России стартовал в Санкт-Петербурге, его возглавлял 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», который воссоздали по чертежам и моделям XVIII века на исторической верфи города.

В этом году в мероприятии участвует более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих. Также в рамках главного военно-морского парада Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота РФ.

В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности России, связанные с Мировым океаном. Они включают в себя продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизацию учений альянса в акваториях морей.