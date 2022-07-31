Mirror: Слова Путина на параде в Петербурге посеяли панику в Великобритании

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Президент России Владимир Путин посеял тревогу в Великобритании словами о скорых поставках в российскую армию гиперзвуковых комплексов «Циркон». Об этом в воскресенье, 31 июля, написал Дуглас Пейшент для британского издания Mirror.

— Президент Владимир Путин выступил с пугающей угрозой, что Военно-морской флот РФ получит гиперзвуковые ракеты, обладающие скоростью более десяти тысяч километров в час, — говорится в публикации.

Британский аналитик выразил мнение, что корабли ВМФ России, оснащенные гиперзвуковым оружием, станут серьезной проблемой для британского флота. Так, Циркон» может двигаться в девять раз быстрее скорости звука и достигнуть Лондона примерно за пять минут, передает Пятый канал.

До этого российский президент сообщил о том, что в ближайшее время начнутся поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы РФ. По его словам, гиперзвуковые ракетные комплексы не имеют аналогов в мире. При этом первым использует комплекс фрегат «Адмирал Горшков», а район несения службы такого корабля выберут исходя из интересов обеспечения безопасности страны.