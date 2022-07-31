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ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ

Анастасия Колоскова
Спорт
ЦСКА и «Нижний Новгород» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Встреча столичного ЦСКА и «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 2:2.

У армейцев, которые играли в гостях, отличились Федор Чалов (14-я минута) и Константин Кучаев (22-я).

В команде «Нижнего Новгорода» оба мяча в ворота соперников отправил Тимур Сулейманов (60-я и 85-я минуты).

В составе москвичей дебютировал полузащитник Саша Зделар, который перешел из сербского «Партизана». Он присоединился к игре на 76-й минуте.

На счету ЦСКА семь очков, как и у лидера турнирной таблицы РПЛ «Зенита». У «Нижнего Новгорода» — два очка.

Следующую встречу арамейцы проведут 6 августа дома с воронежским «Факелом». Нижегородцы в этот же день будут играть в гостях с «Сочи».

Накануне петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, одержав победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 30 июля, в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» с двумя очками занимает прежнюю, 12-ю позицию.

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