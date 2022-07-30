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«Зенит» забил пять безответных мячей в ворота «Локомотива»

Анастасия Колоскова
Спорт
«Зенит» забил пять безответных мячей в ворота «Локомотива»
Фото: Telegram / ФК Зенит

Петербургский «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, одержав победу над московским «Локомотивом» со счетом 5:0. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в субботу, 30 июля, в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет открыл Вендел на 63-й минуте матча. Второй мяч в ворота соперников отправил Клаудиньо с передачи Малкома. В игре также дважды отличились форвард Иван Сергеев и Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.

«Зенит» с семью очками возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» с двумя очками занимает прежнюю, 12-ю позицию.

До этого грозненский футбольный клуб «Ахмат» 16 июля сыграл вничью со счетом 1:1 со столичным «Спартаком» в матче первого тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе в столице Чеченской Республики.

Единственный мяч у хозяев поля забил Артем Тимофеев в добавленное к первому тайму время. В составе красно-белых гол забил крайний защитник Виктор Мозес, отыгравшись на 83-й минуте.

Ранее столичный ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в матче первого тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0.

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