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В США раскрыли, куда на самом деле утекают выделенные Украине деньги

Анастасия Колоскова
В мире
В США раскрыли, куда на самом деле утекают выделенные Украине деньги
Фото: shutterstock

Выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. С таким заявлением выступил бывший советник главы американского министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор.

— Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу, — рассказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор пояснил, что возвращенные средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину. Он назвал эту схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».

Полковник разведки Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в отставке Дж. Мерфи Донован считает, что потеря Одессы приведет к полному поражению Украины в ходе российской спецоперации. Об этом он написал в статье для издания American Thinker.

Полковник пояснил, что Одесса была очень важным городом еще с советских времен. Причем взятие этого города Россией может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самой Одессе, отметил он.

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