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Полковник разведки Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в отставке Дж. Мерфи Донован считает, что потеря Одессы приведет к полному поражению Украины в ходе российской спецоперации. Об этом он написал в статье для издания American Thinker.

— И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена, — заявил Донован.

Полковник пояснил, что Одесса была очень важным городом еще с советских времен. Причем занятие этого города Россией может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом Одессе, отметил он.

Эксперты в области международной безопасности из США Джонатан Стивенсон и Стивен Саймон призвали Украину завершить конфликт с помощью переговоров с РФ. Они отметили, что итоговое соглашение должно учитывать интересы Москвы.