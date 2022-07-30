Эксперты из США призвали Украину завершить конфликт с помощью переговоров с РФ

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Американским властям нужно склонить Украину к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Россией. Такое мнение высказали эксперты в области международной безопасности Джонатан Стивенсон и Стивен Саймон в материале для издания The National Interest.

— Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся, — заявили авторы.

Они отметили, что итоговое соглашение должно учитывать интересы Москвы.

Дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее затрудняет будущую работу дипломатов, подчеркнули эксперты.

30 июля американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал о последнем шансе Киева. Он отметил, что западные страны больше не смогут оказывать прежнюю поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как в Европе назревает критичная ситуация как в экономике, так и в политике.