Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Леонид Якубович, который уже 30 лет является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес», ни разу за все это время не смотрел свою передачу. Об этом он рассказал в эфире Radio Baltkom.

— Я не смотрю программу. Как только раздается команда «Мотор!», я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело, — признался телеведущий.

Он также опроверг мнение, что на программу чаще всего приезжают «глупые люди». По словам Якубовича, ему приходилось встречать только забавных участников. Ведущий шоу пояснил, что гости начинают нервничать, попав в условия съемок на телестудии, где большое количество камер, пишет ЦСН.

До этого Якубович назвал ошибкой снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант». По словам телеведущего, он не знает, с чем связано такое решение. Он предположил, что такая политика проводится по особым соображениям руководства канала. Якубович отметил, что отсутствие в эфире телевидения развлекательных программ — «слишком серьезный крен в сторону негатива».