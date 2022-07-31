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Синоптик назвал срок завершения купального сезона в Москве

Анастасия Колоскова

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Синоптик назвал срок завершения купального сезона в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Купальный сезон в столичном регионе может продлиться до 20 августа. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— При таком климатическом сценарии купальный сезон, который в этом году наступил с двухнедельным опозданием, столько же прибавит и продлится как минимум до 15–20 августа, — отметил синоптик.

По его словам, в настоящее время температура воды в московских водоемах составляет плюс 21–22 градуса. Эксперт напомнил жителям столицы народную поговорку: «До Ильина дня (2 августа) мужик купается, а с Ильина дня — с рекою прощается», написал он в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что первая неделя августа будет сопровождаться плавным повышением температуры, а уже в конце недели тридцатиградусная жара вернется в город. По его словам, дождевые тучи обойдут столицу стороной. Все циклоны, ложбины и фронтальные разделы будут тормозить на западе или на юге от Москвы. Дожди могут зацепить Серпухов, но дальше не пойдут.

август Евгений Тишковец Купальный сезон
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