«Сильно обожглись»: экономист Разуваев дал совет тем, кто хранит деньги в долларах и евро

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Доллар и евро будут постепенно терять популярность в России. Выбирая валютный вклад, имеет смысл отдать предпочтение другим денежным средствам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Он отметил, что курс доллара летом сохранится на прежнем уровне.

— У нас есть мнение ЦБ о том, что не надо вмешиваться в рынок, и мнение Минфина, интересы бюджета и экспортеров. ЦБ, наверное, хотел бы курс 50 рублей, а Минфин — 70–80. Но ЦБ сказал, что валютные ограничения продлят в сентябре, потому что наши резервы заморожены. Видимо, пока все останется как сейчас, курс сохранится примерно таким же до осени, — спрогнозировал Разуваев.

Собеседник «ВМ» отметил, что курс на противодействие доллару и евро сохранится, однако новых мер ждать не стоит: все ограничения, которые можно было ввести, уже введены. При этом популярность этих валют среди населения значительно снизилась: те, кто покупал доллары по 130 рублей в период обострения, сильно обожглись. Даже когда резервы ЦБ будут разморожены, а ограничения — сняты, прежнего интереса ждать не стоит, подчеркнул эксперт.

Пока сложно сказать, каким будет курс в конце года, отметил Разуваев.

— Через месяц, я думаю, он будет такой же, а вот про конец года не могу сказать. Очень многое от политики зависит и от динамики ключевой ставки. Ставка будет пониже. Но насколько резко ее будут снижать, не знаю. Я сторонник того, чтобы рубль был покрепче: 50–55 рублей за доллар, — заметил экономист.

Тем, кто хранит на счету доллары и евро, имеет смысл конвертировать их в рубли и положить на вклад, рекомендовал Разуваев. Это лучше сделать, пока ставки по вкладам сравнительно высокие: в конце года Центробанк может снизить ключевую ставку до 7 процентов, подчеркнул собеседник «ВМ».

Желающим открыть валютный вклад стоит обратить внимание не на доллар и евро, а на валюты стран СНГ, уверен эксперт.

— Лучше в рублях держать все. Но если вы хотите заработать, я бы присмотрелся к азербайджанским манатам, тенге или белорусским рублям. Юань не рекомендую: там влияет геополитика, ситуация с Тайванем. Я бы не связывался, — заключил Разуваев.