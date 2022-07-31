День рождения панд отпраздновали в Московском зоопарке бамбуковым тортом

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панд Жуи и Диндин. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Сегодня Жуи исполнилось 6 лет, а накануне девочке Диндин — 5. Но мы традиционно праздновали в один день. Панды получили подарки — бамбуковые торты, украшенные фруктами. На них расположили цифры изо льда — 6 и 5, — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что именинники также получили в подарок игрушки — деревянные качели в форме дракона и лошадь из коробок.

Посетителей в честь праздника ждала специальная программа. Гости могли заметить китайскую императорскую семью, которая гуляла по территории зоопарка. Кроме того, дважды состоялось шоу барабанов, которое сопровождали танцы льва и драконов, передает Telegram-канал зоопарка.

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Из-за уменьшения светового дня Московский зоопарк на один час сократит время работы. Так, с 1 августа зайти в гости к обитателям зоосада можно будет с 07:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00.

В зоопарке отметили, что сейчас большую активность проявляют приматы. Они с большим удовольствием гуляют по летним вольерам, чувствуя себя на московской жаре вполне комфортно.