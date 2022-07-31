«Процесс необратим»: врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре

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Синдром Гийена — Барре, который диагностировали у бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, приводит к необратимым последствиям. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Синдром Гийена — Барре — по сути, острый полирадикулоневрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором возникают вялые парезы (когда плохо работает какая-то часть тела), снижается чувствительность. Это повреждение нерва, проявление аутоиммунной агрессии: несколько нервных сплетений повреждаются в результате различных аутоиммунных состояний, — объяснил врач.

По его словам, к заболеванию может быть генетическая предрасположенность либо оно является следствием каких-то других болезней.

Ученый отметил, что сложность синдрома Гаийена — Барре заключается в том, что со временем заболевание может принять более серьезные формы. Последствиями парезов могут стать параличи и полное снижение чувствительности ног.

Кондрахин добавил, что пациентов с таким диагнозом госпитализируют для выравнивания состояния и чтобы избежать последствий.

— Для остановки агрессии применяются различные методы лечения, но надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Она воспринимает здоровые ткани как больные. Этот процесс необратим, его можно только приостановить, — объяснил эксперт.

Он уточнил, что система, связанная с иммунитетом, «всегда находится в балансе». Его нарушение приводит к аутоиммунному процессу, который у каждого человека протекает индивидуально.

Присутствие аутоиммунной агрессии сигнализирует, что что-то вышло из-под контроля, и дальнейшие осложнения являются лишь вопросом времени, заключил врач.

Кондрахин констатировал, что развитие болезни можно замедлить, но вылечить полностью ее сложно, так как обычно причины развития такой реакции остаются неизвестными.

До этого телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что Чубайса госпитализировали в одну из европейских больниц с диагнозом «синдром Гийена — Барре».