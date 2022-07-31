«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура РПЛ
«Спартак» в домашнем матче одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:1 в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе москвичей отличились Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12-я) и Квинси Промес (38-я, 94-я), который был признан лучшим игроком матча. У оренбуржцев гол забил Иван Башич (55-я).
На 88-й минуте встречи на поле вышел защитник красно-белых Павел Маслов, который в августе прошлого года перенес операцию на бедре.
Перед началом матча возле трибуны С на стадионе «Спартак» открыли памятник бывшему капитану красно-белых Игорю Нетто.
«Спартак» набрал семь очков и сравнялся с лидерами таблицы «Зенитом» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками занял десятую строчку. «Спартак» 6 августа встретится на выезде с «Уралом» из Екатеринбурга. «Оренбург» на следующий день проведет гостевой матч с «Ростовом».
До этого стало известно, что встреча столичного ЦСКА и «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 2:2.