«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура РПЛ

Фото: АГН Москва

«Спартак» в домашнем матче одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:1 в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе москвичей отличились Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12-я) и Квинси Промес (38-я, 94-я), который был признан лучшим игроком матча. У оренбуржцев гол забил Иван Башич (55-я).

На 88-й минуте встречи на поле вышел защитник красно-белых Павел Маслов, который в августе прошлого года перенес операцию на бедре.

Перед началом матча возле трибуны С на стадионе «Спартак» открыли памятник бывшему капитану красно-белых Игорю Нетто.

«Спартак» набрал семь очков и сравнялся с лидерами таблицы «Зенитом» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками занял десятую строчку. «Спартак» 6 августа встретится на выезде с «Уралом» из Екатеринбурга. «Оренбург» на следующий день проведет гостевой матч с «Ростовом».

До этого стало известно, что встреча столичного ЦСКА и «Нижнего Новгорода» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась со счетом 2:2.