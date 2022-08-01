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Проблемы общения в современном мире обсудят в лектории «Здоровая Москва» 6 августа

Полина Долганова
Город
Проблемы общения в современном мире обсудят в лектории «Здоровая Москва» 6 августа
Фото: Unsplash

Бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» «Парадокс современности. Стремление к уединению vs нехватка общения» состоится в летнем кинотеатре парка «Фили» 6 августа в 16:00.

В рамках встречи специалисты обсудят проблемы общения в современном обществе. Модератором мероприятия станет юморист Олег Верещагин.

По словам доктора медицинских наук, главного психиатра Москвы, главного врача Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева профессора Георгия Костюка, который также будет принимать участие во встрече, психическое здоровье является одной из важнейших составляющих комфортной жизни в большом городе.

Москвичи узнают, почему важно общаться с окружающими, как отличить интроверта от экстраверта и как наладить общение с близкими.

Лекторий «Здоровая Москва» представляет собой цикл из десяти мероприятий с участием специалистов из разных областей, напомнили на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором горожане выберут темы для лектория «Знание. ВДНХ». Участникам проекта будут представлены на выбор шесть направлений: искусство, литература, музыка, наука, кино и технологии. Отмечается, что москвичи также могут предложить свой вариант. Кроме того, в рамках голосования пройдет выбор спикеров для мероприятия.

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