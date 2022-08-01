Московская школа экспортера подготовила новый курс об особенностях работы с Ираном

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Московская школа экспортера подготовила новый курс, посвященный особенностям внешнеэкономической работы с Ираном. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 1 августа.

— Это перспективный рынок для московских предпринимателей: объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в Иран в 2021 году составил более 50 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что в рамках курса состоится три тематических мероприятия. На них предпринимателям расскажут о перспективных нишах для бизнеса, особенностях логистики, культурных различиях и так далее. Два занятия пройдут онлайн, а одно — на площадке Московского экспортного центра. Курс стартует 4 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в октябре состоится бизнес-миссия, где столичные промышленники смогут представить свою продукцию партнерам из Индии. Отмечается, что принять участие смогут производители осветительных приборов, программно-аппаратных комплексов, оборудования, строительной и другой техники.