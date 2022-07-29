Московских промышленников пригласили на бизнес-миссию в Индию

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В октябре состоится бизнес-миссия, где столичные промышленники смогут представить свою продукцию партнерам из Индии. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В октябре московские экспортно ориентированные компании могут презентовать свои разработки и продукцию в многоотраслевой онлайн-бизнес-миссии с индийскими предпринимателями и представителями ассоциаций, объединений, — сказал он.

Отмечается, что принять участие смогут производители осветительных приборов, программно-аппаратных комплексов, оборудования, строительной и другой техники. Для подготовки к предстоящему событию специалисты центра «Моспром» проведут консультации. Подать заявку можно до 5 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 июля стало известно, что компаниям из Москвы предложили принять участие в программе для выхода на рынки стран БРИКС. К участию приглашаются технологические предприятия, желающие развивать бизнес на новых рынках и получившие выручку в последнем отчетном периоде.