Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московских промышленников пригласили на бизнес-миссию в Индию

Александр Афонин
Город
Московских промышленников пригласили на бизнес-миссию в Индию
Фото: Pixabay

В октябре состоится бизнес-миссия, где столичные промышленники смогут представить свою продукцию партнерам из Индии. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В октябре московские экспортно ориентированные компании могут презентовать свои разработки и продукцию в многоотраслевой онлайн-бизнес-миссии с индийскими предпринимателями и представителями ассоциаций, объединений, — сказал он.

Отмечается, что принять участие смогут производители осветительных приборов, программно-аппаратных комплексов, оборудования, строительной и другой техники. Для подготовки к предстоящему событию специалисты центра «Моспром» проведут консультации. Подать заявку можно до 5 августа, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 июля стало известно, что компаниям из Москвы предложили принять участие в программе для выхода на рынки стран БРИКС. К участию приглашаются технологические предприятия, желающие развивать бизнес на новых рынках и получившие выручку в последнем отчетном периоде.

Москва Промышленность Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Иван Кудря
Иван Кудря

Иностранные вещатели в долгу

Все мнения
О проекте