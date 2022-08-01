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Politico: США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации

Полина Долганова
В мире
Politico: США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты переключат внимание с украинского кризиса на Тайвань в случае эскалации ситуации на китайском острове. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимного источника в европейской дипломатии.

— При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня, — сообщил источник.

Он уточнил, что в настоящее время ситуация вокруг острова не вызывает беспокойства у Североатлантического альянса (НАТО).

При этом дипломат признал, что ситуация может обостриться, передает РИА Новости.

В Соединенных Штатах не сложилось четкой позиции, зачем нужен визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Вполне возможно, что это намерение исходило от самой Пелоси ради набора политических очков, однако не исключено, что этот визит не состоится. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев, не все американское общество поддержало Пелоси.

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