Жителям столицы рассказали, как пройдет день рождения «Москвариума»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ празднует семь лет, в честь чего с 5 по 7 августа пройдет большой летний фестиваль Corallchella. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что для гостей центра подготовили дневную и вечернюю программы. Так, в первой половине дня посетители смогут принять участие в мастер-классах, развлекательном шоу, интерактивных квестах с подарками и так далее. Дневная программа будет проходить все дни фестиваля.

Вечерние мероприятия состоятся 5 августа в пространстве «Море музыки». В этот день перед москвичами выступит группа «Банд’Эрос». Сразу после этого гостей приглашают на тропическую вечеринку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что с 1 по 7 августа в городских парках состоится обширная программа мероприятий. Так, в парке «Красная Пресня» пройдут бесплатные тренировки по скейтбордингу, а в зоне отдыха «Левобережье» состоится бесплатное музыкальное занятие.