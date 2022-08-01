Ефимов: Инвесторы построят в Москве четыре торговых и два торгово-офисных центра

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В столице за счет инвесторов возведут четыре торговых и два торгово-офисных центра в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках программы стимулирования создания МПТ инвесторы построят в разных административных округах столицы четыре торговых и два торгово-офисных центра. Объем вложений в проекты составит почти 23 миллиарда рублей. Благодаря созданию этих объектов в городе появится более 6,4 тысячи новых рабочих мест, — рассказал заммэра.

Так, многофункциональный торговый комплекс появится на юго-востоке города в декабре 2023 года. Его площадь составит почти 54 тысячи квадратных метров. Объект позволит создать около двух тысяч рабочих мест. Также идет строительство торгово-развлекательного центра площадью 49 тысяч квадратных метров возле станции метро «Некрасовка». После сдачи объекта в эксплуатацию в марте 2024 года в нем смогут работать порядка 1,6 тысячи человек.

Еще два торговых центра возведут на юге и западе столицы. Первый — площадью более восьми тысяч квадратных метров — расположится на улице Элеваторной. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на март 2025 года, после чего там организуют 430 рабочих мест. Еще один торговый центр — площадью семь тысяч квадратных метров — появится на Очаковском шоссе. Там смогут трудиться 250 человек.

— На востоке столицы появится офисно-торговый центр площадью 38 тысяч квадратных метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2024 год. В будущем там сможет работать 1,1 тысячи человек, — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что еще один офисно-торговый центр, площадь которого будет равна 64 тысячам квадратных метров, возведут в составе ТПУ «Ботанический сад» на севере Москвы. Объект, который даст более тысячи новых рабочих мест, сдадут в августе 2024 года, заключил он.

Ефимов также сообщил, что Москва за два с половиной года одобрила размещение 85 некапитальных объектов благоустройства и спорта.