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Станцию техобслуживания с автомойкой откроют в Зеленограде

Анастасия Колоскова
Город
Станцию техобслуживания с автомойкой откроют в Зеленограде
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Малинская улица, 59 Карта всех событий

Москва выставила на аукцион право на размещение некапитальных объектов — станции техобслуживания и мойки автомобилей в Зеленограде. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Реализация территорий именно под автомойки — новое направление: первые торги прошли во втором квартале этого года. В настоящее время мы предлагаем предпринимателям разместить объекты на участке площадью 495 квадратных метров в Зеленограде, — отметил он.

По словам министра, речь идет о территории, расположенной напротив дома 59 на Малинской улице. Участок имеет хорошую транспортную доступность и расположен вдали от многоэтажек. Рядом с территорией находятся гаражи, что благоприятно отразится на востребованности будущего автотехцентра, добавил он.

Максим Гаман уточнил, что максимальная площадь будущих объектов не должна быть выше 250 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 26 августа. Договор с победителем аукциона заключат на 10 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва за два с половиной года одобрила размещение 85 некапитальных объектов благоустройства и спорта.

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