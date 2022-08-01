Врач рассказала, какой сорт крыжовника является самым полезным для похудения

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Крыжовник зеленых сортов отлично подойдет в качестве продукта для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Об этом рассказала врач — диетолог-терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

По ее словам, в зеленом крыжовнике содержится меньше природных сахаров, нежели в красном и темном сортах.

Специалист добавила, что крыжовник сам по себе является очень полезным продуктом.

— Крыжовник содержит ряд органических кислот, среди которых особенно интересна хлорогеновая кислота. Считается, что она снижает способности организма к усвоению простых углеводов. Кроме того, это сильный антиоксидант, — рассказала Солнцева в беседе с агентством городских новостей «Москва».

До этого врач — диетолог-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как быстро и эффективно снизить вес. Чтобы процесс шел активно, необходимо обратить внимание на рацион и физическую активность. Во-первых, необходимо включить в рацион белок, его потребность нужно высчитать, исходя из нормального веса организма, а не текущего: 1–1,5 грамма чистого белка на килограмм веса. В среднем размер белкового продукта на один прием пищи будет составлять размер ладони человека.