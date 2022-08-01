Москва выставила на торги 79 машино-мест на северо-востоке города

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Челобитьевское шоссе, 4А Карта всех событий

На городские торги выставили 79 машино-мест в Северно-Восточном административном округе столицы. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

— В Северном районе представлено 42 лота, в Алтуфьевском — 20, в Останкинском — 10, еще семь объектов предлагается в Бибиреве. Парковочные места будут реализованы на открытых аукционах, а также на торгах без объявления цены, — сказал он.

Отмечается, что наибольшее количество лотов представлено на Челобитьевском шоссе, дом 4а. Здесь расположилось 42 парковочных места. Их площадь варьируется от 11,3 до 13,9 квадратного метра.

Принять участие в торгах может любой жалеющий. Заявочные кампании завершатся в период с 5 по 12 августа. Сами аукционы также пройдут в августе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва выставила на торги 21 машино-место в районе Останкинский на северо-востоке столицы. Площадь лотов варьируется от 14,5 до 20,3 квадратного метра.