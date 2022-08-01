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Нутрициолог назвала формулу идеального завтрака

Полина Долганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала формулу идеального завтрака
Фото: Unsplash

Нутрициолог Алена Ефимова рассказала, что самыми полезными на завтрак являются те блюда, в которых содержатся белковые и жировые продукты.

По словам специалиста, простые углеводы не утоляют голод и провоцируют человека на то, чтобы он съел еще больше пищи через некоторое время.

— Формула самого полезного завтрака — это белки плюс жиры. Они насытят вас на четыре–пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки, — пояснила эксперт.

Она добавила, что такие завтраки способны насытить человека и могут уменьшить тягу к перекусам по вечерам, передает Ura.ru.

До этого врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева рассказала, что крыжовник зеленых сортов отлично подойдет в качестве продукта для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. По ее словам, в зеленом крыжовнике содержится меньше природных сахаров, нежели в красном и темном сортах. Специалист добавила, что крыжовник сам по себе является очень полезным продуктом.

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