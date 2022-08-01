Жителям столицы рассказали об особенностях колеса обозрения «Солнце Москвы»

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

В сентябре этого года начнет свою работу колесо обозрения «Солнце Москвы». О его особенностях в понедельник, 1 августа, рассказал операционный директор Дмитрий Мамаев.

— Сейчас к встрече первых гостей готовятся 30 современных закрытых кабинок, каждая вместит до 15 человек. Кабины выполнены из высокопрочного стекла, площадь каждой — около 10 квадратных метров, — сказал он.

Специалист отметил, что рабочие убрали открытые кабинки на аттракционе. По его словам, они всегда пользовались популярностью, однако стоимость их была выше.

Кроме того, планируется, что колесо обозрения будет работать круглый год. Исключением станут те дни, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза, а также при сильных порывах ветра более 15 метров в секунду, передает «Мослента».

25 июля стало известно, что жители столицы теперь могут оставить онлайн-заявку для покупки билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы». Отмечается, что продажа билетов на сайте аттракциона откроется в скором времени. Покупка в кассах и терминалах станет возможна сразу после открытия «Солнца Москвы».