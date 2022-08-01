Ефимов сообщил о бесплатной выдаче участникам реновации технических паспортов квартир в августе

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Участники программы реновации, заключившие в августе договоры на получение равнозначных квартир, получат технические паспорта нового жилья бесплатно. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что пилотный проект будет актуален весь месяц.

— Обычно участники программы реновации, которые хотят получить технический паспорт новой квартиры, должны платно заказывать его в МосгорБТИ. Такой документ может потребоваться для согласования перепланировки, оценки, страхования недвижимости и в ряде других случаев. Участники программы реновации, которые оформят договоры на новое жилье в августе этого года, получат технические паспорта квартир бесплатно, — пояснил заммэра.

Техпаспорт содержит характеристики квартиры, включая ее план, общую площадь, а также сведения о доме. В августе документ можно будет получить единоразово вместе с договором на жилье.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, все объекты по программе реновации обязательно проходят процедуру технического учета.

— Специалисты МосгорБТИ проводят обмеры квартир и готовят документы, где перечислены характеристики объектов, зафиксирована планировка. Эти сведения нужны органам городской власти для мониторинга состояния жилищного фонда города, реализации городских программ и проектов, — уточнил Гаман.

Он добавил, что эти данные можно запросить у МосгорБТИ.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы возведут в рамках программы реновации новостройки, куда смогут переехать более шести тысяч москвичей. На данный момент идет строительство пяти зданий.