Автобусы сервиса «По пути» проехали более 3,5 миллиона километров без сбоев

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Автобусы сервиса перевозок по требованию «По пути», который действует в ТиНАО, проехали свыше 3,5 миллиона километров без сбоев. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такого показателя удалось достичь благодаря инновационной системе безопасности в автобусах.

— Транспорт оборудован камерами с обзором 360 градусов, системами контроля дистанции и активной системой экстренного торможения, — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделить особое внимание техническому оснащению автобусов, чтобы поездки пассажиров были максимально безопасными.

Сервис «По пути» заработал 10 месяцев назад на территории ТиНАО. Жители пяти поселений — Сосенского, Воскресенского, Филимонковского, Десеновского и Рязановского — могут добраться до метро «Прокшино», станций МЦД Щербинка и Силикатная. Автобусы заказывают через приложение «Московский транспорт».

30 июля Ликсутов рассказал, что в Москве могут увеличить скорость движения трамваев. По его словам, эта работа требует изменения нормативных документов. Она ведется поэтапно и постепенно и будет продолжена в 2023 году.